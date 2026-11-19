Землетрясение произошло на северо-западе КНР у границы с Россией и Монголией

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в 150 км к северо-востоку от города Алтай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 05:34 мск в четверг, находился примерно в 257 км от границы с РФ и в 20 км от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, в Республике Алтай и в западной части Бурятии.