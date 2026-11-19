Московская биржа запускает торги фьючерсами на сою и кукурузу

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в четверг запускает торги расчетными фьючерсными контрактами на сою и кукурузу, сообщает торговая площадка.

Код фьючерса на сою - SOYBEAN (S4), на кукурузу - CORN (C9). Котировки - в долларах США за один бушель (вес одного бушеля кукурузы составляет 25,4 кг, сои - 27,2 кг). Размер лота - 100 бушелей. Для каждого инструмента одновременно в торгах будут доступны две ближайшие серии контрактов. Последним днем заключения контракта является предпоследний торговый день месяца исполнения.

Согласно сообщению, соя и кукуруза играют одну из ключевых ролей в международной торговле товарам АПК и используются в производстве продуктов питания, кормов и биотоплива по всему миру. Новые инструменты предоставят частным и институциональным инвесторам доступ к динамике мировых цен на масличные и зерновые культуры. Российские компании, деятельность которых связана с производством, переработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией, с помощью новых фьючерсов смогут повысить эффективность управления ценовыми рисками, отмечает биржа.

Как заявила процитированная в сообщении управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева, биржа продолжает развивать линейку контрактов на продукцию АПК. "В 2024 году мы начали торги фьючерсами на какао, в прошлом году запустили фьючерсы на кофе и апельсиновый сок. С момента запуска сделки с этими инструментами заключили более 132 тыс. клиентов, интерес к ним продолжает увеличиваться. Ежедневно с фьючерсами на какао заключается сделок суммарным объемом 13 млрд рублей - на уровне наиболее ликвидных инструментов российского рынка ценных бумаг, - сказала она. - В ответ на растущий спрос расширяем линейку и начинаем торги контрактами на сою и кукурузу. Профессиональные участники рынка и частные трейдеры смогут использовать новые фьючерсы в своих торговых стратегиях и для диверсификации портфелей".