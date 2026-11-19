Беспилотные артиллерийские комплексы проходят испытания в зоне СВО

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Артиллерийские комплексы на базе беспилотных платформ уже проходят апробацию в ходе специальной военной операции, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Дмитрий Клименко.

"В ходе специальной военной операции уже апробируются артиллерийские комплексы на базе беспилотных платформ, которыми операторы управляют из укрытий на значительном удалении", - сказал Клименко в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Для доставки боеприпасов и материальных средств на огневые позиции наземные роботизированные платформы используются широко и уже стали привычным элементом снабжения", - сообщил он.

Также Клименко назвал применение беспилотников для разведки и корректировки огня одним из ключевых направлений развития ракетных войск и артиллерии.

"Беспилотные летательные аппараты наряду с комплексами артиллерийской разведки эффективно обеспечивают разведывательной информацией наши формирования. Как одно из самых результативных средств получения разведданных они входят в состав разведывательноударных (огневых) комплексов, и благодаря этому мы поражаем выявленные цели в режиме реального времени", - отметил он.

Кроме того, беспилотники применяются для подсветки целей при использовании высокоточных боеприпасов "Краснополь", сообщил глава войск.