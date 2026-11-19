В Валуйском округе Белгородчины временно недоступен вызов экстренных служб

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Валуйском округе Белгородской области недоступны вызовы экстренных служб, сообщил оперштаб региона.

"По вопросам вызова служб 101, 102, 103, 104 звонить по номеру 112", - говорится в сообщении.

Валуйки минувшей ночью подверглись массированной атаке беспилотников. В результате атаки повреждены три предприятия, коммерческий объект, два многоквартирных дома, объект инфраструктуры, газовая труба и три линии электропередачи. Возникшие пожары потушили. Часть горожан оказалась без света.

Всего, по данным оперштаба, за сутки в Валуйском округе по городу Валуйки, селам Борки, Казинка нанесены удары 21 беспилотником, шесть из которых сбиты.