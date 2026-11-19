Президент России назвал серьезным и полезным формат РФ-США-КНР

Он не исключил продолжения трехсторонних встреч

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча глав России, Китая и США - серьезный и полезный формат, который, возможно, будет продолжен, сообщил президент РФ Владимир Путин журналистам в четверг.

"Была ли это просто картинка или это начало какого-то нового формата? Это не картинка, это серьезная совместная работа. Начало ли это нового формата? Пока нет. Но я уже сказал, и партнеры наши по сегодняшней встрече в принципе со всем согласны, все согласны с тем, что это полезный формат", - сказал Путин.

"Может он (формат) быть продолжен или нет? Может быть", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что "этот формат не ставит никаких сверхзадач и не ставит своей целью кого-то подчинить нашим решениям".

"Это цель поиска взаимоприемлемых решений для нас в сфере безопасности. И если это будет приемлемо для других участников международного общения, мы сможем только порадоваться", - пояснил Путин.

Он уточнил, что они не договаривались о регулярности собраний в таком формате.

"А говорить, что это просто картинка, тоже неправильно, потому что он был полезным и содержательным", - заключил президент.