Спасатели предупреждают о сильном шторме у Командорских островов Камчатки

Возможно подтопление пирса и участков побережья в селе Никольское

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Шторм с высотой волн пять-шесть метров ожидается в субботу у Командорских островов Алеутского округа Камчатского края в связи с прохождением мощного циклона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС в пятницу со ссылкой на региональное управление Росгидрометслужбы.

"21 ноября, в период с 10:00 до 15:00 местного времени, на тихоокеанском побережье Камчатки в районе села Никольского Алеутского округа (единственный населенный пункт на Командорских островах - ИФ) ожидается подтопление пирса и прибрежных участков. Высота волн в акватории возле берега будет составлять 5-6 метров", - говорится в сообщении.

Местным жителям спасатели рекомендуют не выходить и не выезжать на прибрежную зону до улучшения погодных условий, родителей просят следить за местонахождением детей.

Как сообщалось, мощный циклон подошел к Камчатскому краю, принеся метели и штормовой ветер.