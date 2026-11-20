Дело возбудили после массового отравления детей в Петропавловске-Камчатском

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили на Камчатке по факту массового заболевания кишечной инфекцией школьников и сотрудников СОШ №3 в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по региону в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 13 по 18 ноября 30 учеников и 4 сотрудника школы №3 обратились в медучреждения города с признаками острой кишечной инфекции. Госпитализация не потребовалась, им оказаЛИ помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось, что школа №3 закрыта на карантин с 18 ноября из-за вспышки острой кишечной инфекции, учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое обследование, устанавливается источник инфекции и пути ее передачи.