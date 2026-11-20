Три человека погибли в ДТП с опрокинувшимся грузовиком в Республике Алтай

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Грузовик-скотовоз опрокинулся на Чуйском тракте в Республике Алтай и столкнулся с автомобилем Audi, погибли три человека, сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, вечером в четверг в 3 км от села Камлак Шебалинского района произошло ДТП: водитель грузового автомобиля с полуприцепом-скотовозом, житель Республики Дагестан, на повороте потерял управление. В результате грузовик опрокинулся и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем Audi A4.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира - жители Алтайского края. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.

По данному факту прокуратура организовала проверку, в ходе которой установит все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие аварии.