Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Монголии у границы с Россией

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в северной части Монголии в 385 км к юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 06:43 мск в пятницу землетрясения находился примерно в 95 км от границы с РФ и в 38 км к западу от озера Хубсугул, находящегося на юго-западе Байкальской рифтовой зоны.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 6,1 балла по шкале MSK-64.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2,5 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта наблюдалось в 2020 - 2022 годах, затем, после некоторого спада в конце 2023 года в этой зоне было зафиксировано несколько сильных землетрясений.