Над Калужской областью ликвидировано 16 дронов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Над 7 муниципалитетами Калужской области за ночь уничтожены 16 беспилотников, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Износковского, Перемышльского, Спас-Деменского и Юхновского муниципальных округов", - написал Шапша в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.