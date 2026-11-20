Минобороны заявило о массированном ударе по целям на Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на пятницу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики и транспорта, а также морским судам и портовой инфраструктуре, заявили в Минобороны.

"В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в городе Киев, в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях", - говорится в сообщении.

Также ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.