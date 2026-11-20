В Думе считают, что правила выплаты "авторских" за материалы для ИИ должен ввести кабмин

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правила определения и процедуры выплаты компенсаций авторам за использование их материалов искусственным интеллектом должны определяться постановлением правительства, а не законодателями, считает председатель комитета Госдумы по конституционному и гражданскому законодательству Павел Крашенинников.

"Мы в Гражданском кодексе можем просто механизм установить, а все методики, как это делается, кто это делает, - это должно устанавливать постановление правительства, это исполнительная власть должна делать, не мы", - сказал он на пресс-конференции.

Он считает, что здесь "нужен будет документ, который смог бы, учитывая, сколько раз, в какой степени, с помощью такой методики делается запрос на конкретное авторское произведение, с тем, чтобы рассчитывалась возможность выплаты" компенсаций.

Глава комитета напомнил, что 44-я статья в Конституции говорит о том, что государство защищает авторские права, и права авторов защищены.

Сейчас идут дискуссии вокруг законодательного регулирования защиты авторских прав материалов, используемых при обучении ИИ, готовится соответствующий законопроект. Крашенинников ранее отмечал, что в целом закон об ИИ в России вступит в силу с 1 марта 2027 года, и настаивает, что и нормы о защите авторских прав при их использовании ИИ должны быть подготовлены и вступить в силу тоже с марта 2027 года.