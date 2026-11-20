В РФ раскрыли личность экстрадируемого с Кипра участника пиратского захвата судна Arctic Sea

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ сообщила о выдаче Кипром в Россию Алексея Керцгура, обвиняемого в пиратском захвате судна Arctic Sea в 2009 году.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Кипра обеспечивают выдачу Алексея Керцгура для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 227 УК РФ (пиратство)", - заявили в надзорном ведомстве.

В сопровождении конвоя Керцгур будет доставлен в РФ.

На видео, которое распространило надзорное ведомство, обвиняемый говорит, что он является гражданином Израиля.

Ранее МВД РФ сообщило об экстрадиции в Россию иностранца, обвиняемого в пиратском захвате Arctic Sea. Осведомленный источник заявлял, что речь идет о гражданине Эстонии Эрике-Нийлесе Кроссе.

В июле 2009 года в водах Балтийского моря участники преступной группы совершили вооруженный налет на сухогруз Arctic Sea под флагом Мальты, перевозивший из Финляндии в Алжир партию древесины. На борту находились 15 членов экипажа - граждан Российской Федерации.

"Применив огнестрельное оружие и физическую силу, сообщники взяли судно на абордаж и захватили его. Причиненный ущерб составил более 6 миллионов долларов США и 770 тысяч рублей", - сообщали в МВД РФ.

Через несколько дней российский военный корабль обнаружил сухогруз недалеко от островов Зеленого Мыса. Заложники были освобождены, а восемь захватчиков задержаны.

По факту пиратского нападения возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2012 года на основании запроса ФСБ России иностранца объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 227 УК РФ (пиратство). Мужчине грозит наказание от 10 до 15 лет колонии.