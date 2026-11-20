Минобороны РФ сообщило о поражении логистического центра в Черниговской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу нанесли удар по логистическому центру в Городне Черниговской области, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

"В результате ударов поражен логистический центр в населенном пункте Городня Черниговской области, осуществлявший хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих в ВСУ", - заявили в Минобороны.