ВС РФ поразили в Харьковской области теплоэлектроцентраль "Слобожанская"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе дневных ударов беспилотниками нанесли поражение теплоэлектроцентрали "Слобожанская" в Харьковской области, а также железнодорожному локомотиву в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"(Поражена - ИФ) теплоэлектроцентраль "Слобожанская" в Харьковской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в районе железнодорожной станции "Рядовое" Днепропетровской области поражен железнодорожный локомотив, используемый в интересах перевозки грузов для обеспечения ВСУ.