В МИД РФ рассчитывают на снятие ЕС искусственных ограничений на правоохранительное взаимодействие

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Россия призывает страны "Европейской коалиции против наркотиков" отказаться от политизации антинаркотического сотрудничества, надеется, что ЕС снимет ограничения на правоохранительное взаимодействие с Россией в интересах безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приветствуем здравый подход наших соседей по евразийскому континенту к вопросам борьбы с этой общей для всего человечества угрозой, направленный на укрепление усилий в правоохранительной сфере, трансграничное сотрудничество и обмен данными. Рассчитываем, что за этими декларациями последуют действия, и Брюссель снимет свои искусственные политизированные ограничения на правоохранительное взаимодействие с Россией в интересах безопасности народов наших стран", - говорится в комментарии Захаровой относительно заявления "Европейской коалиции против наркотиков".

По ее словам, Москва разделяет настрой "Коалиции" на сокращение "как предложения, так и спроса на наркотические средства", считая такой подход соответствующим духу трёх антинаркотических конвенций ООН.

Одновременно с этим Москва "категорически отвергает необоснованные обвинения в адрес России в ухудшении наркоситуации на Украине", заявила представитель МИД РФ.

"Хотели бы в очередной раз призвать страны "Европейской коалиции против наркотиков" отказаться от политизации антинаркотического сотрудничества в пользу практико-ориентированного взаимодействия во имя построения здорового и свободного от наркотиков общества", - заключила Захарова.