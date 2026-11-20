Иноагенты Пономарев и Верзилов включены в реестр находящихся под временными ограничениями

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес в список релокантов, в отношении которых применяются временные ограничительные меры признанных в России иноагентами бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, издателя "Медиазоны" (признана иноагентом) Петра Верзилова, активистку Любовь Соболь, актера Артура Смольянинова.

Соответствующий реестр обновился в пятницу на сайте министерства.

Также список пополнили телеведущая Татьяна Лазарева, журналистки Евгения Балтатарова и Евгения Гармажапова, политик Максим Кац, политолог Аббас Галлямов, журналист Денис Камалягин, активист Семен Кочкин, журналистка Алеся Мароховская, политолог Ростислав Мурзагулов. Все они также включены в реестр иностранных агентов.

Федеральный закон (ФЗ №284) о временных ограничениях для физических лиц, которые уклоняются от исполнения наказания за пределами страны, вступил в силу 4 августа этого года.

Временные ограничительные меры будут применяться при наличии совокупности нескольких оснований, таких как, вступление в законную силу судебного акта по уголовному делу или делу об административном правонарушении, уклонение лица от его исполнения и нахождение лица за пределами страны.

Меры могут быть сняты при наступлении оснований, указанных в законе.

Живущие в России близкие родственники, зависящие от доходов гражданина, в отношении которого применяются ограничительные меры, и оставшиеся без средств к существованию, будут получать ежемесячное пособие, решение о назначении которого принимается специальной межведомственной комиссией.

Выплата производится за счет замороженных денежных средств или иного имущества, принадлежащих лицу, а также за счет денежных средств, находящихся на специальном рублевом счете. Такой счет должен быть открыт на имя каждого гражданина, включенного в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры.