МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Эстонии в Москве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Эстонии в Москве вызван в МИД РФ для доведения российской позиции относительно решения Таллина закрыть пункты пропуска на границе с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для доведения до эстонской стороны российской позиции о неприемлемости враждебных действий в отношении нашей страны в МИД России вызван Временный поверенный в делах Эстонии", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

"Данный шаг Таллина, предпринятый под предлогом "неудавшегося поджога" эстонского предприятия ВПК, якобы организованного "российскими спецслужбами", является откровенно конфронтационным и идет в русле попыток до предела обострить отношения с нашей страной и в целом ситуацию в Балтийском регионе", - подчеркнула представитель МИД.

Как говорится в комментарии, решение Таллина "было принято явно впопыхах, без каких-либо консультаций с Москвой". По словам Захаровой, оно "возымеет самые негативные последствия в экономике и социальной сфере, в особенности в приграничных регионах самой Эстонии".

Представитель МИД отметила, что "одностороннее закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы значительной части российских соотечественников".

"Российская сторона оставляет за собой право предпринять все необходимые политико-дипломатические меры для защиты своих национальных интересов", - заключила Захарова.

Правительство Эстонии на заседании в пятницу приняло решение о закрытии с 1 декабря эстонско-российских автомобильных пограничных переходов.

Так, согласно решению эстонских властей, пограничные пункты будут закрыты во всех точках перехода на границе Эстония-Россия: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.

Через шесть месяцев правительство Эстонии оценит, нужно ли изменить ограничения, "наложенные в интересах национальной безопасности и общественного порядка", заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кристен Михал.

Основанием для принятия решения стали, по утверждению Михаила, враждебная деятельность России, в том числе атаки на оборонные предприятия.

В свою очередь глава МИД Маргус Цахкна отметил на пресс-конференции, что решение правительства касается передвижения людей и транспортных средств через автомобильные пограничные переходы и не налагает дополнительных ограничений на железнодорожные грузоперевозки, которые будут осуществляться в соответствии с действующими ограничениями и возможностями и под строгим таможенным контролем.