Проект по производству метанола инициирован в Еврейской автономной области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - АО "Евразийский газоперерабатывающий комплекс" планирует построить в Еврейской автономной области газоперерабатывающий комплекс по производству метанола мощностью 900 тыс. тонн в год. Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, планируемые инвестиции составят до 74,7 млрд рублей.

АО "ЕГПК" зарегистрировано в декабре 2025 года в Биробиджане. Генеральный директор - Олег Роженцев, председатель совета директоров - Александр Таскаев. В числе заявленных видов деятельности - производство основных органических химических веществ, азотных удобрений и соединений, пластмасс и синтетических смол, синтетического каучука.

ЕАО предполагается газифицировать за счет газопровода-перемычки "Белогорск - Хабаровск". Его строительство близится к завершению. "Газпром" сообщил, что уже выполнено его технологическое присоединение к газотранспортным системам "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила Сибири".

Соглашение о сотрудничестве и комплексном сопровождении инвестиционного проекта заключили губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, заместитель гендиректора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев и Таскаев.

В рамках соглашения Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики станет координатором реализации инвестпроекта по принципу "одного окна", включая комплексное организационное, административное, информационное и межведомственное сопровождение. Также КРДВ окажет содействие в подготовке дорожной карты, получении статуса резидента преференциального режима, проработке земельных участков, инфраструктурной поддержке, газоснабжении, привлечении льготного финансирования и поддержке экспорта продукции.

"Для Еврейской автономной области этот проект имеет стратегическое значение. Речь идёт о создании крупного газохимического производства, которое даст региону новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и импульс для развития смежных отраслей. Мы рассчитываем, что при поддержке КРДВ и Минвостокразвития России проект будет реализован в короткие сроки", - приводится в релизе комментарий Костюк.

"КРДВ берёт на себя роль единого координатора сопровождения инвестиционного проекта. Для нас важно, чтобы инвестор чувствовал поддержку на каждом этапе. Комплексный подход к сопровождению инвестора уже доказал свою эффективность в реализации проектов на Дальнем Востоке. Сегодня на сопровождении Корпорации находится почти 4 тыс. инвестиционных проектов, порядка 1,5 тыс. современных предприятий резидентов префрежимов уже введены в эксплуатацию", - приведен комментарий Каменева.

"Мы благодарны руководству Еврейской автономной области и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики за конструктивное сотрудничество. Соглашение создаёт понятные и прозрачные правила взаимодействия, что важно при реализации масштабного проекта. Уверен, объединив усилия, мы сможем в сжатые сроки выйти на строительную площадку и приступить к реализации проекта, который станет одним из ключевых элементов газохимического кластера на Дальнем Востоке", - рассказал Таскаев.