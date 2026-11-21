Аэропорт Махачкалы вернулся к штатной работе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Махачкалы (Дагестан), сообщает Росавиация в своем канале в Max.

"Аэропорт Махачкала ("Уйташ"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры вводились в пятницу в 10:20 мск для обеспечения безопасности полетов и были сняты в 21:03 мск.

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в 2025 году сократился на 3% относительно предыдущего года, до 2,8 млн человек. В аэропорту базируются авиакомпании Red Wings и Nordwind.