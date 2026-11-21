В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в Ленинградской области возможны корректировки в расписании рейсов в калининградском аэропорту Храброво, сообщает в субботу Росавиация.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.