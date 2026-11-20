В Хомутовском районе Курской области в результате атак был поврежден объект энергетики

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Хомутовском районе Курской области в результате атак был поврежден объект энергетики и нарушено электроснабжение 20 населенных пунктов, сообщил губернатор Александр Хинштейн и добавил, что подачу электроэнергии уже восстановили.

В Железногорском районе БПЛА атаковал люк тепловоза, направлявшегося на станцию. Повреждена шахта холодильника тепловоза, задержки поездов не было.

Всего с 9 утра 19 ноября до 09:00 20 ноября в регионе нейтрализовали 44 беспилотника различного типа, было пять сбросов взрывных устройств с БПЛА и три артобстрела отселенных районов.

По информации губернатора, в результате атак в городе Курске пострадали 13 человек, трое из них госпитализированы. Повреждены Курский музыкальный колледж-интернат слепых, Дом быта, арбитражный суд, 36 многоквартирных домов, 64 частных дома, 68 автомобилей. Информация уточняется. В поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района повреждены фасады двух домов.

Погибших нет, добавил Хинштейн.