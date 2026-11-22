Один человек погиб, трое ранены в ЛНР из-за ударов ВСУ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали ряд городов и районов Луганской Народной Республики, в результате атак погиб один мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Северодонецке ВФУ пытались атаковать "Газель", под удар попал проезжающий рядом велосипедист. К несчастью, он погиб", - написал он у своем канале в Мах.

По его данным, на автомобильных дорогах Беловодского и Кременского муниципальных округов БПЛА украинской армии нанесли удары по транспортным средствам, в результате чего ранены двое водителей.

"В селе Осиновое Новопсковского муниципального округа ВФУ ударили вблизи жилого дома, ранения получил мужчина", - сообщил глава ЛНР.

По его словам, под огнем ВСУ также оказались жилые дома, транспортные средства, промышленная, транспортная и энергетическая инфраструктура в Алчевске, Белокуракинском, Новоайдарском, Троицком, Беловодском, Краснодонском, Антрацитовском муниципальных округах.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 90 воздушных целей", - добавил Пасечник.