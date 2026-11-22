Минобороны РФ сообщило о начале зачистки села Сосновый Бор в Харьковской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие после взятия села Сосновый Бор в Харьковской области приступили к зачистке зданий и подвалов в населенном пункте, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Закрепившись в селе, военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, операцию по взятию села провели штурмовые подразделения 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север".

"Подразделения группировки войск "Север" выполняют поставленные задачи в назначенной зоне ответственности, сосредотачивая основные усилия на расширении созданной полосы безопасности вдоль государственной границы на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также обеспечении безопасности приграничных регионов Российской Федерации", - заявило Минобороны.

Ранее в воскресенье ведомство сообщило о взятии под контроль села Сосновый Бор в Харьковской области.