При пожаре в частном секторе Новосибирска погибла женщина

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое в ходе тушения пожара, охватившего в ночь на понедельник три частных дома на ул .Волочаевская в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Полтора часа огнеборцам МЧС России потребовалось для локализации пожара. Еще столько же - на ликвидацию открытого горения. Предварительно общая площадь пожара составила 750 квадратных метров. Огонь повредил три частных дома, надворные постройки, автосервис и уничтожил в нем три автомобиля. Во время проливки сгоревших конструкций и разбора завалов пожарные обнаружили погибшую женщину", - говорится в сообщении.

Из одного из горящих домов самостоятельно эвакуировался 59-летний мужчина. Его с серьезными ожогами госпитализировали в реанимацию.

Как сообщалось, информация о возгорании поступило в 02:19 по местному времени в понедельник, на момент прибытия первых подразделений горел частный дом, огонь распространился на два соседних дома, была угроза дальнейшего распространения.

К борьбе с огнем привлекли 49 человек, было задействовано 14 единиц техники.