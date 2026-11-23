Беспилотную опасность объявили в Челябинской и Свердловской областях

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - На территории Челябинской и Свердловской областей объявлен режим беспилотной опасности, сообщают региональные РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

"Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в период действия режима возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка беспилотных аппаратов и работы ПВО.

Ранее сообщалось о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово.