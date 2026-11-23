Два человека погибли в ДТП с бетономешалкой в Новосибирской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Автобетоносмеситель КАМАЗ и ВАЗ-2107 столкнулись в Новосибирской области в понедельник, два человека погибли, сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, в понедельник в 9:50 (5:50 мск) по местному времени водитель ВАЗ-2107 на 5-м км автодороги К-23 "Куйбышев-Барабинск"не справился с управлением и столкнулся с автобетоносмесителем на базе КАМАЗа, ехавшим во встречном направлении.

Отмечается, что во время ДТП шел дождь, на ВАЗ-2107 была летняя резина.

"В результате произошедшего водитель автомобиля ВАЗ и пассажир автомобиля ВАЗ" (на вид около 60 лет) скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.