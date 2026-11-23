На строительство двух паромов для Калининграда направят 50 млрд рублей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство включило строительство двух новых железнодорожных паромов для Калининградской области в перечень проектов, получающих средства ФНБ, на финансирование их строительства в целом будет направлено около 50 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Калининградская область имеет особую географию, и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся", - отметил он.

"Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением необходимыми товарами, сырьем, уже строятся два новых железнодорожных парома. Они будут созданы на отечественной верфи по российскому проекту и выйдут на морскую переправу между портами Балтийск и Усть-Луга, которая связывает Калининградскую область, - сказал он. - С учетом высокой социально-экономической важности этой инициативы правительство включило ее в перечень инфраструктурных проектов, получающих средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это позволит направить на строительство паромов около 50 млрд рублей с учетом бюджетного финансирования".

Распоряжение о включении инвестпроекта по строительству двух ж/д паромов для переправы Усть-Луга - Балтийск в перечень самоокупаемых (подписано 6 ноября 2026 года, №3227-р) опубликовано на сайте правительства.

Согласно паспорту инвестпроекта, его реализация поручена ФГУП "Росморпорт", паромы планируется построить на "Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы" (Крым). Стоимость головного ж/д парома оценивается в 24,85 млрд рублей, стоимость серийного - в 22,1 млрд рублей. Планируется, что паромы будут построены к 2030 году, срок их эксплуатации - до 2060 года.

Стоимость проекта составит почти 47 млрд рублей, из них за счет средств ФНБ будет привлечено до 38,1 млрд рублей, еще 8,85 млрд руб. составит субсидия федерального бюджета на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством гражданских судов водного транспорта. Средства ФНБ предоставляются посредством приобретения облигаций ФГУП "Росморпорт".

План-график финансирования инвестпроекта предусматривает выделение в 2027 году 14,97 млрд рублей, в том числе 11,4 млрд рублей из средств ФНБ и 3,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен. Морские перевозки грузов между Калининградской областью и остальной территорией России обеспечивали порядка 30 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.