Посадившему самолет в поле пилоту переквалифицировали обвинение

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Следователи переквалифицировали обвинение бывшему пилоту "Уральских авиалиний" Сергею Белову, который 12 сентября 2023 года посадил самолет на поле в Убинском районе Новосибирской области, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Обвинение переквалифицировано на ч.2 ст.238 УК - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказал собеседник агентства.

Производство по делу еще не окончено, уточнил он, добавив, что ч.2 ст.238 УК касается опасных услуг, оказанных детям возрастом до 6 лет, а такие на борту были.

Первоначально при повторном предъявлении обвинения Белову инкриминировалась ч.1 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В ноябре 2025 года Центральный районный суд Омска вернул дело Белова в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом. Западно-Сибирская транспортная прокуратура и двое потерпевших обжаловали это решение в Омском областном суде, который в январе 2026 года оставил его в силе, в апреле это решение оставил без изменения и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Самолет A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года, не смог сесть в пункте назначения. При заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси и закрытия створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома.

Командир воздушного судна Белов решил лететь на запасной аэродром в Новосибирск, где взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в Омске. Однако при перелете судна с технической неисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей, и было принято решение посадить самолет на пшеничное поле в Убинском районе. От столкновения с землей судно получило повреждения.

На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Первоначально дело было передано в Барабинский районный суд Новосибирской области, но по ходатайству обвиняемого процесс был перенесен в Омск, где проживает большинство потерпевших и свидетелей по этому делу.

Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, в 118 930 000 рублей.

Авиакомпания рассматривала разные варианты, что делать с самолетом, в том числе вариант его перегона, но тогда нужно было бы строить временную взлетную полосу. В итоге было принято решение о демонтаже деталей, который провели специалисты "Уральских авиалиний".