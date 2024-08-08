"Уральские авиалинии" пустят севший на поле в Сибири самолет на запчасти

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" приняла решение о дальнейшей судьбе самолета, в сентябре 2023 года севшего в поле в Новосибирской области, он будет разобран на запчасти, сообщил "Интерфаксу" основатель авиакомпании Сергей Скуратов.

"Самолет был застрахован. Нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право его разделки и использования запасных частей. Поэтому часть страховки мы оставляем страховщикам как плату за вот эти запчасти. Я думаю, что в течение двух недель мы начнем разбор этого самолета", - сказал он.

На месте посадки предполагается создать небольшой городок из комфортных комбинированных зданий, сотрудники авиакомпании будут "раздевать" самолет и перевозить всё в Екатеринбург. Процесс планируется завершить к весне.

Скуратов заявил, что пилоты, несмотря на все вопросы к ним, посадили самолет отлично: перегрузка при посадке составила всего 1,9 g, все пассажиры живы и здоровы.

"Нас проверяли, естественно, предвзято после двух посадок (на кукурузное и на пшеничное поля - ИФ) вне аэродрома, но я должен сказать, что это просто фантастические посадки! Мы не принесли неприятности ни одному пассажиру, и в том случае, и в этом. И вообще, мы абсолютно безаварийно летаем с 1967 года. В России таких авиакомпаний нет. А такие посадки вне аэродрома, они в мире бывают крайне редко, и крайне редко обходятся без жертв. И наши летчики сумели это сделать", - подчеркнул Скуратов.

Он добавил, что оценивать нужно по конечному результату, а не теоретически рассуждать. "Вот ты сядь в эту кабину, у тебя лимит времени полторы минуты, красное табло, звуковые команды и так далее. Это непросто, нужно иметь очень устойчивую психику, чтобы в этой критической ситуации принять правильные решения и самое главное выполнить их. Так что я горжусь летчиками "Уральских авиалиний" в любом случае", - добавил он.

Самолет A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года, не смог сесть в пункте назначения. У самолета произошел отказ одной из гидросистем, пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился, поэтому пилоты приняли решение посадить самолет на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Авиакомпания рассматривала разные варианты, что делать с самолетом, в том числе вариант его перегона, но тогда нужно было бы стоить временную взлетную полосу.

Пилоты на время расследования были отстранены от полетов, бортпроводники же вернулись к работе. Один из пилотов, Сергей Белов, весной уволился из "Уральских авиалиний", второй пилот - Эдуард Семенов проходит подготовку и хочет вернуться к работе.