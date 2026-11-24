СКР отметил рост групповой преступности несовершеннолетних

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Следственном комитете фиксируют существенный рост групповой преступности несовершеннолетних, в регионах будут созданы следственные спецгруппы и штабы по противодействию преступлениям подростков, сообщил СКР. Эти данные были приведены на совещании у председателя СК Александра Бастрыкина.

"Негативной социальной тенденцией в последнее время является рост групповой преступности подростков - в истекшем периоде 2026 года доля таких преступных деяний составила 45%. То есть каждое второе преступление подростки совершают в группе", - говорится в сообщении.

В 2026 "практически вдвое выросло число несовершеннолетних, совершивших преступления в составе организованных групп или преступных сообществ".

"Наиболее ярко о наличии проблемы говорит статистика подростковой преступности в крупнейших агломерациях страны", - заявили в СКР.

"Бастрыкин поручил создать в аппаратах следственных управлений специальные следственные группы по противодействию противоправному поведению несовершеннолетних, координационные штабы - в каждом региональном следственном управлении, в том числе на уровне городских и районных следственных отделов", - говорится в сообщении.

На базе этих подразделений "подчиненным поручено еженедельно проводить межведомственные совещания с участием сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, а также осуществлять совместные рейды по местам массового пребывания молодежи".

"Особое внимание поручено уделить установлению организаторов групповых преступлений, а также взрослых вовлекателей, в том числе действующих через интернет", - добавили в ведомстве.