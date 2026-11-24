В Сургуте школьнику вменили теракт за поджог автомобиля ДПС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции установили личность несовершеннолетнего жителя Сургута, который, по версии следствия, по указанию неизвестных поджег служебный автомобиль ДПС, сообщило СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу .

Установлено, что 18 ноября 2026 года он в Telegram получил от неизвестного сообщение о том, что он якобы передал иностранным спецслужбам координаты расположения объекта гражданской инфраструктуры.

"Будучи введенным в заблуждение, боясь наступления ответственности, 23 ноября 2026 года несовершеннолетний, действуя по указанию неизвестного ему лица, поджег служебный автомобиль ДПС в поселке Белый Яр Сургутского района", - говорится в сообщении.

В отношении подростка возбудили уголовное дело о теракте (ч. 4 ст. 205.1 УК).

Пресс-служба ГУ МВД по ХМАО уточняет, что, по предварительным данным, подросток написал сообщение в одном из сообществ. Вскоре с ним связались неизвестные, представились сотрудниками силовых структур и убедили его в том, что он будто бы оказался втянут в преступную схему и теперь подозревается в измене родине.

"Несовершеннолетний побоялся рассказать о происходящем родителям и начал выполнять указания кураторов, совершив поджог патрульного автомобиля", - информирует управление.