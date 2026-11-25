ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения

Питание станции ведется от дизельных генераторов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения, станция запитана от резервных дизельных генераторов, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Станция перешла штатно на дизель-генераторы после того, как отключилась линия. Все параметры безопасности контролируются персоналом", - сказала Яшина.

По ее словам, радиационный фон на станции в норме, угроз ядерной и радиационной безопасности нет. Причины отключения и сроки восстановления будут понятны после проведения обследования.

Ранее в среду МАГАТЭ в соцсети X сообщило, что ЗАЭС запитана от дизельных генераторов после потери внешнего электроснабжения в 28-й раз. Отключена линия "Ферросплавная-1".

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны не подано, о причинах не сообщалось.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар (город, где расположена АЭС) регулярно становятся целями ударов с апреля.