В Рязанской области 35 поездов дальнего следования задерживаются из-за снежных заносов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Рязанской области поезда дальнего следования идут через участок Денежниково - Хрущево Московской железной дороги с ограничением скорости из-за снежных заносов, сообщила Федеральная пассажирская компания.

Пока, по ее данным, задерживаются 35 поездов дальнего следования. Максимальное время опоздания составляет 11 часов.

Пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечивают питанием по станциям Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.