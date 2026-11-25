Россия готова полностью покрыть потребности Африки в зерне поставками через Балтику

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему готова полностью покрыть потребности африканских стран в российском зерне за счет поставок через Балтийское море, этот маршрут сохраняется, несмотря на последние инциденты с судами в этом регионе, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко.

"Наша готовность покрыть потребности Египта и африканских друзей поставками зерна остается неизменной. И мы исходим из того, что маршрут через Балтику сохраняется", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Также надеемся, что рано или поздно возобновится маршрут через Черное море, когда киевский режим прекратит атаки по гражданским судам", - добавил Борисенко.