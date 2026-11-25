Песков прокомментировал удар по российскому корвету в Бенгази

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет делать все необходимое для достижения целей СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, рассматривает ли Россия возможность атак на украинские суда в иностранных портах после удара по российскому корвету в Бенгази.

"Все, что необходимо делать в рамках специальной военной операции для достижения тех целей, которые стоят перед нами, будет делаться", - ответил он.

Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил на Киев ответственность за атаку дронов на порт Бенгази и гибель ливийских военных, назвав ее терактом, и пообещав на нее ответить.

"Разумеется, любое государство не оставляет безнаказанным любое покушение на жизнь своих военных", - сказал Песков.