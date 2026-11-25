В Петербурге и Ленобласти стало больше аварий с электросамокатами

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленобласти с начала года стало больше аварий с участием электросамокатов ис пострадавшими, сообщил замначальника управления Госавтоинспекции регионального главка МВД Антон Ахминов.

За январь-октябрь 2026 года было зарегистрировано 260 ДТП с пострадавшими с участием электросамокатов, принадлежащих юридическим лицам. Это на 157 больше, чем годом ранее.

По данным ГАИ, в таких авариях с начала года погибли три человека, травмы получили 283 (в том числе 52 ребенка), что на 180 больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В связи с ДТП с участием СИМ в Петербурге и Ленобласти возбуждаются уголовные дела, в том числе по статье "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни" (часть 1 статьи 151.2 УК).

"Возбуждено пять уголовных дел по данной статье. Потому что родители бездумно покупают ребенку питбайки и электросамокаты, отпускают на большую дорогу, и ребенок приносит вред", - уточнил Ахминов.

Всего с начала года сотрудники Центра управления парковками Петербурга зарегистрировали 82,2 тысячи нарушений со стороны пользователей электросамокатов. Чаще всего это превышение скорости, проезд пешеходного перехода без спешивания, езда вдвоем, движение по улично-дорожной сети и использование СИМ несовершеннолетними. Операторы кикшеринга заблокировали 760 аккаунтов нарушителей.

Ранее сообщалось, что число аварий с пострадавшими при участии средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, выросло в Петербурге в девять раз. По данным Госавтоинспеции, за десять месяцев 2026 года в городе зафиксировано 148 ДТП с пострадавшими с участием СИМ, тогда как за аналогичный период 2025 года их было 17.