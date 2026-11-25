Задержки поездов южного направления из-за снега в Рязанской области сохраняются

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Денежниково-Чемодановка в Рязанской области замедлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба МЖД в своем канале в Мах в среду.

"В настоящее время движение на участке Денежниково - Чемодановка осуществляется со снижением скорости. Из-за этого сохраняются задержки поездов дальнего следования южного направления", - отмечает пресс-служба.

Пассажиры поездов, опоздание которых составляет более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой в пути следования, в вагонах поддерживается комфортная температура. Поездные бригады оказывают пассажирам всю необходимую помощь.

Пассажиры, ожидающие поезда на Казанском вокзале и вокзале Рязань-2, могут бесплатно воспользоваться бизнес-залом, залом повышенной комфортности, комнатой матери и ребенка, комнатами длительного отдыха. Осуществляется информирование о задержках поездов.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - добавляет пресс-служба.

На Московской железной дороге работает штаб, координирующий действия по устранению последствий снегопада.

Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

В Рязанской области продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада, в результате которого из-за деревьев под тяжестью снега были повреждены линии электропередач на ряде участков. Как сообщает в канале в Мах пресс-служба "Россети Центр", на устранении последствий циклона под управлением оперативного штаба круглосуточно работают более 200 энергетиков, задействовано более 130 единиц высокопроходимой техники. На особом контроле находятся социально значимые объекты, при необходимости для их обеспечения используются резервные источники энергии.

Работы будут вестись круглосуточно до полного восстановления подачи электроэнергии всем потребителям.