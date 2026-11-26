Памятник Ивану Грозному откроют в Астраханском кремле осенью 2027 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Памятник Ивану Грозному планируют открыть в Астраханском кремле в следующем году, сообщил на прямой линии губебрнатор области Игорь Бабушкин.

"Хотел бы проинформировать о том, что осенью 2027 года в Кремле, благодаря поддержке российского Военно-исторического общества у нас появится памятник Ивану Грозному", - сказал он и напомнил, что за установку этого памятника в целом и за его установку в Кремле проголосовали местные жители.

Предполагается, что памятник должен отражать не только роль самого царя, но и подвиг тех, кто участвовал в военных походах и освоении Астраханского края: казаков, стрельцов, дворян, священнослужителей. Предлагается создать масштабную скульптурную композицию в виде фигуры Ивана Грозного в окружении образов представителей сословий.

"Это также станет знаковым событием для нашего города. Сегодня при широкой поддержке экспертов. Ещё раз повторю - определено место, ведутся работы по созданию проекта памятника", - добавил Бабушкин.