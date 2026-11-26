В Арктической зоне потенциал ВС России должен гарантировать отражение агрессии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Утвержденная президентом Владимиром Путиным Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике предусматривает поддержание боевого потенциала дислоцированных в регионе группировок войск на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России и ее союзников.

В разделе "Оборона страны" Стратегии сказано, что защита суверенитета РФ в Арктике обеспечивается, в частности, решением такой задачи, как "повышение боевых возможностей группировок войск (сил) Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов, дислоцированных в Арктической зоне, поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России и ее союзников, в том числе за счет совершенствования их состава и структуры, оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техники, адаптированными к арктическим условиям".

Предусматривается также развитие военной инфраструктуры в Арктической зоне, в том числе проведение модернизации инфраструктуры базирования группировок войск, развитие системы комплексного контроля воздушной, надводной и подводной обстановки в Арктике и Арктической зоне.