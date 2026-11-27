"Последние звонки" прозвучат в российских школах в этом учебном году 26 мая

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минпросвещения России определило единый день проведения "последних звонков" в российских школах в 2027 году - 26 мая, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

"Последний звонок - это важный этап в жизни каждого школьника, символизирующий переход к новому жизненному рубежу. В этом учебном году мы рекомендуем проводить последние звонки 26 мая: это даст школьникам по всей стране равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены", - сказал Кравцов журналистам.

По его словам, соответствующие рекомендации министерство просвещения направило во все субъекты страны.

В программу последних звонков предлагается включить церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции, отметил министр.

Кравцов добавил, что в рамках подготовки к торжественным мероприятиям перед регионами поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности.

Отдельное внимание рекомендовано уделить обеспечению доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, сообщил глава Минпросвещения.