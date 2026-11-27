Бывший замгубернатора Кубани Коробка оправдан по делу о мошенничестве

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае суд вынес оправдательный приговор бывшему заместителю губернатора Андрею Коробке по делу о мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд, исследовав все представленные доказательства в их совокупности, пришел к выводу о недосказанности вины подсудимого в инкриминируемом деянии. Судом в отношении Андрея Коробки постановлен оправдательный приговор, за оправданным признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении.

Коробке вменяли часть 4 статьи .159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Обвинение полагало, что он предложил застройщику за денежное вознаграждение оказать содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе с земель промышленной зоны на земли среднеэтажной застройки для дальнейшего строительства на нем многоквартирных жилых домов.

Чиновник был арестован 7 апреля 2026 года. 20 октября Краснодарский краевой суд освободил его под подписку о невыезде.

Коробка более 10 лет курировал блок агропромышленного комплекса Краснодарского края. В апреле 2015 года он был назначен министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, а в октябре того же года - заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края.