Песков отказался пока комментировать поправки о наказании за съемку атак дронов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают неправильным комментировать законопроект о наказании за публикацию последствий атак дронов до обсуждений в экспертной среде, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Идет война, и, соответственно, нужно принимать те решения, которые должно принимать во время войны, для обеспечения безопасности. При этом, конечно, при соблюдении интересов наших граждан, с тем, чтобы не было каких-то вторичных негативных последствий. Но, еще раз повторяю, аргументация должна представляться самими экспертами и теми, кто вносит эти законопроекты. И сейчас было бы неправильно как-то это комментировать до того, как состоялись обсуждения", - сказал он.

Он еще раз подчеркнул, что при внесении таких инициатив они должны быть аргументированы со стороны соответствующих специалистов.

Законопроект о запрете без согласования с госорганами размещать в СМИ и интернете информацию о последствиях терактов, применения беспилотников, ракет 26 ноября в Госдуму внесла группа сенаторов. За нарушение запрета предусматривается административная и уголовную ответственность, крупные штрафы и вплоть до пяти лет лишения свободы.