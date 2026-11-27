Электроснабжение Салехарда на Ямале восстановлено

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение на территории города Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщает в пятницу Главное управление МЧС по региону в своей оперативной сводке.

"По состоянию на 18:00 (мск) аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

По данным главка МЧС, 27 ноября из-за сильного ветра и метели произошло аварийное отключение ВЛ 220 кВ "Надым - Салехард №2", что привело к обесточиванию Салехардского энергорайона.

Также произошло отключение линии 110 кВ "Салехард - Полярник II цепь" и единственного работавшего гидрогенератора ГТЭС Обдорск.

"Без электроснабжения остались потребители города Салехард (население 49 726 человек)", - говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Салехарде произошло отключение электроэнергии из-за аварии.

Днем "Россети Тюмень" информировали, что энергетики восстановили энергоснабжение аэропорта Салехарда, электричество есть в большей части города.

Затем повторный сбой в энергосистеме привел к приостановке работы аэропорта Салехарда. В целях увеличения объема энергии для жилых домов в части города отключили уличную подсветку и архитектурное освещение.