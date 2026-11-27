Минюст РФ ввел временные ограничительные меры против Ильи Яшина

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минюст внес бывшего члена партии "Яблоко" Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) в список релокантов, в отношении которых применяются временные ограничительные меры.

Федеральный закон №284 о временных ограничениях для физических лиц, которые уклоняются от исполнения наказания за пределами страны, вступил в силу 4 августа 2026 года.

Временные ограничительные меры будут применяться при наличии совокупности нескольких оснований, таких как вступление в законную силу судебного акта по уголовному делу или делу об административном правонарушении, уклонение лица от его исполнения и нахождение лица за пределами страны.

Меры могут быть сняты при наступлении оснований, указанных в законе.