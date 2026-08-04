Путин подписал законы об ограничениях для скрывающихся за границей от наказания

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал законы об ограничительных мерах для тех, кто скрывается за границей от исполнения наказания.

Соответствующие документы опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

Законы разработаны комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в связи с фиксируемым ростом числа отказов в экстрадиции преступников по политическим мотивам со стороны недружественных государств и направлен на совершенствование порядка исполнения уголовных и административных наказаний, говорится в сопроводительных документах.

Там же приводятся данные Генеральной прокуратуры РФ, согласно которым за 11 месяцев 2025 года иностранные государства отказали в выдаче 109 преступников, а в 2024 году отказано в удовлетворении 102 запросов об экстрадиции; кроме того, по имеющимся данным, скрывающиеся за границей преступники активно привлекаются к антироссийской деятельности.

В качестве временных ограничительных мер одним из законов устанавливаются запрет на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого, приостановка регистрации прав на недвижимое имущество в РФ, ограничение на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ограничение совершения некоторых действий по выполнению консульскими должностными лицами консульских функций в отношении такого физического лица или по его обращению, замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества, запрет на обеспечение кредитной организацией доступа такого лица к ее программному обеспечению, включая мобильное приложение и официальный сайт в интернете для осуществления переводов денежных средств, а также ряд иных мер.

Также законом предусмотрено, что решение о применении или отмене временных ограничительных мер принимается министерством юстиции РФ, если в отношении физического лица подтверждаются следующие основания: вступление в законную силу приговора суда РФ о признании лица виновным в совершении преступления; подтверждение уполномоченными федеральными органами исполнительной власти уклонения лица от исполнения соответствующего уголовного и (или) административного наказания; подтверждение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти нахождения лица за пределами РФ.

Согласно одному из принятых законов, на Минюст РФ возлагается обязанность по ведению списка лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Указанный список размещается на официальном сайте ведомства.

Физическое лицо, включенное в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, вправе обратиться в Минюст с письменным мотивированным заявлением о его исключении из указанного списка.

Законом также предусматривается, что решением межведомственной комиссии может быть определена гуманитарная сумма, которую будут ежемесячно выплачивать близким родственникам лица, в отношении которого введены ограничительные меры.

Положение о межведомственной комиссии и ее состав утверждаются президентом РФ. Размер ежемесячного гуманитарного пособия устанавливается правительством РФ по согласованию с Центральным банком. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу, в отношении которого применяются временные ограничительные меры, либо денежных средств, находящихся на специальном счете.

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, "принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона".