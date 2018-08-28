Телеобращение Путина по поводу пенсионной реформы покажут в среду в полдень

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Телеобращение президента РФ Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы выйдет в эфир в среду в полдень, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Телеобращение будет показано в 12:00", - сказал он.

Ранее во вторник президент провел в Омске совещание, на котором обсуждался вопрос об изменениях в пенсионной системе. Там глава государства сообщил, что свою позицию по этому вопросу он выскажет в ближайшее время в специальном обращении.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.