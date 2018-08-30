ФАС выступил против двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) - противник предложения Минэкономразвития об индексации тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году, заявил журналистам глава регулятора Игорь Артемьев.

"Мы не поддерживаем это предложение", - сказал глава ФАС.

По его словам, две трети российских регионов имеют тариф выше экономической обоснованности.

"Раз у них тариф выше, есть два варианта: либо снизить тариф, либо, как мы предлагаем, перевести это в обязательные инвестиции, то есть направить эти деньги на, прежде всего, ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть экологическое состояние территории. Заставить эти деньги вложить в дело", - сказал Артемьев.

Он отметил, что у трети российских регионов тарифы занижены относительно эталонного уровня.

"Вот им действительно, для них повышение НДС - это еще одна травма: они не смогут закупить реагенты, не смогут нормально эксплуатировать, из-за этого может качество воды тоже ухудшаться, люди болеть могут начать. Вот им можно поднять два раза", - заявил глава ФАС.

Как сообщалось, Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18% предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году - на 1,7% (по оценке министерства, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20%) с 1 января, а также на 2,4% (вместо традиционных 4%) с 1 июля.

В Минэкономразвития отмечали, что такая двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, с одной стороны, а с другой - совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.