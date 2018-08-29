Минфин поддержал двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ до 2,4%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа - на 1,7% с 1 января и на 2,4% - с 1 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с позицией ведомства.

Как сообщалось, Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20% предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году - на 1,7% (по оценке министерства, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20% с 1 января), а также на 2,4% (вместо традиционных 4%) с 1 июля.

В Минэкономразвития отмечали, что такая двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, с одной стороны, а с другой - совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

По словам источника, Минфин в своем письме в Минэкономразвития согласовал соответствующие предложения без замечаний.