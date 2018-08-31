В Красноярском крае освободили женщину и ребенка, которых взял в заложники ее муж

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Красноярские полицейские задержали мужчину, удерживавшего в заложниках жену и ребёнка, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю при участии Росгвардии провели операцию по задержанию жителя краевого центра, незаконно удерживавшего женщину и ребенка в частном доме", - сказала Волк.

По её словам, инцидент произошёл вечером 30 августа.

В дежурную часть отдела полиции N1 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что в Центральном районе города ранее судимый 49-летний мужчина удерживает свою супругу и двухлетнего сына в частном доме, угрожая взорвать газовый баллон, рассказала представитель полиции.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа под руководством начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого, наряды патрульно-постовой службы полиции и ДПС. Силовую поддержку оказывал отряд СОБР Росгвардии.

"В результате совместной спецоперации мужчина задержан, а удерживаемые им лица освобождены. Пострадавших нет. С места происшествия изъяты ножи и газовый баллон. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавила Волк.